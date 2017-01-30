 مادحاً تدينهم.. «المفتي»: شباب المملكة الأبعد في العالم كله عن «التطرف» | صحيفة تواصل الالكترونية

مادحاً تدينهم.. «المفتي»: شباب المملكة الأبعد في العالم كله عن «التطرف»

0
مادحاً تدينهم.. «المفتي»: شباب المملكة الأبعد في العالم كله عن «التطرف»

تواصل – بدر العبدالرحمن:

انتقد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الآراء التي تزعم أن الشباب في المملكة أكثر قابلية للتطرف من غيرهم في البلدان العربية، مؤكداً أنه كلام عارٍ من الصحة.

وقال سماحة المفتي في ‘‘ندوة الرياض‘‘: ‘‘إن الشباب السعودي يتميز بعدد من المزايا، وهو من أبعد الشباب في العالم كله عن ذلك؛ نتيجة تربيته الدينية والاجتماعية، لافتاً إلى أن ما يحدث من البعض هو نتيجة طبيعية في منطقتنا العربية التي انتشرت فيها الفوضى.

وحذَّر سماحة المفتي من تداول الشائعات التي تمس الوطن في أمنه، أو في اقتصاده، أو في تماسكه ووحدته، منبهاً إلى أكاذيب كثيرة يقبع خلفها أشخاص مجهولون وجهات خبيثة، لها أغراض سيئة تستهدف الوطن في وحدته واستقراره.

وشدد ‘‘آل الشيخ‘‘ على الوسطية والاعتدال، مؤكداً أنها كمال وجمال الإسلام، وأن أفكار الغلو والتشدد والإرهاب الذي يفسد في الأرض ليس من الإسلام في شيء، كما تناول سماحته العديد من القضايا المهمة للشباب والرأي الشرعي فيها.

شاهد ايضا

«السديس»: نافذة «يسعدني تواصلكم» صوت المسلمين في أٌُذن الرئاسة

«السديس»: نافذة «يسعدني تواصلكم» صوت المسلمين في أٌُذن الرئاسة

مدير عمليات الأسطول الغربي: الهجوم الإرهابي على الفرقاطة السعودية محاولة فاشلة

مدير عمليات الأسطول الغربي: الهجوم الإرهابي على الفرقاطة السعودية محاولة فاشلة

«التعليم»: تكليف المشرفين من صلاحيات المديرين

«التعليم»: تكليف المشرفين من صلاحيات المديرين

انتشال جثامين طفلين وسائقهما إثر انقلاب مركبتهم بمجرى مائي في الرياض (صور)

انتشال جثامين طفلين وسائقهما إثر انقلاب مركبتهم بمجرى مائي في الرياض (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>