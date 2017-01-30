 إمام المسجد النبوي يشيد بـ«الجامعة الإسلامية» ويثمِّن دورها الأكاديمي والعلمي | صحيفة تواصل الالكترونية

إمام المسجد النبوي يشيد بـ«الجامعة الإسلامية» ويثمِّن دورها الأكاديمي والعلمي

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إمام المسجد النبوي يشيد بـ«الجامعة الإسلامية» ويثمِّن دورها الأكاديمي والعلمي

تواصل – بدر العبدالرحمن:

استقبل مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، في مكتبه، فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، الذي زار الجامعة صباح اليوم الأحد، وأطلعه على نبذة تعريفية عن عماداتها وكلياتها الشرعية والعلمية.

وقد أشاد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، بما حققته الجامعة في مسيرتها الأكاديمية والعلمية منذ إنشائها وحتى عهدها الزاهر، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – فكانت معلماً بارزاً بين الصروح العلمية، يشهد بذلك القاصي قبل الداني، فانتشر خريجوها في أنحاء العالم سفراء خير، ودعاة حق في نشر تعاليم الدين الحنيف.

وفي نهاية الزيارة ثمَّن المرزوقي زيارة فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف للجامعة الإسلامية، وما عبر به من مشاعر صادقة نحو هذا الكيان العلمي الطموح.

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