«التعليم»: تكليف المشرفين من صلاحيات المديرين

تواصل – عبدالرحمن خالد:

أكدت وزارة التعليم، أن إعادة تكليف المشرف أو المشرفة الحاصل على إجازة استثنائية أو تفرغ أو تكليف أو إيفاد لمدة فصل دراسي أو أكثر من اختصاصات وصلاحيات مديري التعليم.

جاء ذلك في رسالة هاتفية من وكيل وزارة التعليم للتعليم رئيس اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية الدكتور نياف بن رشيد الجابري، والتي وجهها إلى مديري التعليم.

وأوضحت الوزارة، أن إعادة التكليف يأتي حسب الاحتياج، إذا كان المكان شاغرًا ولا يترتب على ذلك زيادة الأعداد من النصاب والمعيار العددي لأعداد المشرفين والمشرفات.

وأشارت الوزارة، إلى أن القرار جاء بعد كثرة الاستفسارات حول إعادة تكليف المشرف / المشرفة، الحاصل/ الحاصلة على إجازة استثنائية، أو تفرغ، أو تكليف، أو إيفاد، لمدة فصل دراسي أو أكثر.