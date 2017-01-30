لمخالفة النظام.. توقيف وافدين يقدمون خدمات صحية في «أكشاك» بجوار مدرسة القيادة

تواصل – سعود الخالد:

أحالت وزارة الصحة عدداً من الوافدين الذين يعملون في أكشاك، على فحص النظر وتحليل الدم شمال مدرسة دلة للقيادة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد إغلاق محالهم.

وقالت الوزارة في ‘‘بيان‘‘ لها: ‘‘إنها أوقفت تلك العمالة المخالفة وغير المرخصة نظاماً، والتي لا تخضع للمقومات والمعايير لتقديم خدمة صحية موثوقة، حيث تقوم هذه الـ ‘‘أكشاك‘‘ باستقبال الراغبين في إنهاء إجراءات الفحص للحصول على رخص القيادة، حيث تمت إحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام في خطوة أكدت الوزارة أنها تعمل من خلالها على تشديد الرقابة على المخالفين للأنظمة الصحية.

ووفقاً للبيان، فإن الوزارة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بوجود كشك خارج أسوار مركز دلة للقيادة يجري العاملون داخله اختبارات فحص فصيلة الدم والنظر، وتعمل تحت إشراف أحد الوافدين من دون ترخيص نظامي.

وباشرت وزارة الصحة الموقع، وتم القبض على الوافد الذي يعمل في المكان من قبل لجنة مشكلة من وزارة الصحة، وعدد من الجهات المعنية، وتم إغلاق جميع الأكشاك الواقعة شمال مبنى دلة للقيادة بالكامل، وأخذ تعهدات بعدم إعادة الافتتاح مطلقاً.

وشددت الوزارة، في بيانها، على توخي الحذر وأخذ الحيطة في التعامل مع مثل هذه الممارسات، وحصولها على تراخيص رسمية من الجهات المختصة حيث يمثل هذا خطراً على الصحة العامة وسلامة المراجعين لهذه الأماكن، وأهابت الصحة بالجميع الإبلاغ عن أي منشآت مخالفة.