عبر «تواصل».. مريضة «بداء الفيل» تناشد المسؤولين مراعاة حالتها التي تزداد سوءاً

تواصل – أحمد الرمال:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ في وسم بعنوان: #سعودية_في_الجوف_تناشدكم، معاناة إحدى المواطنات في محافظة دومة الجندل مع المرض.

وقال ابن المريضة، سيف الشمري، لـ‘‘تواصل‘‘: ‘‘إن والدته تعاني منذ ما يقارب العشر سنوات من مرض داء الفيل الذي يصيب الجهاز الليمفاوي مسبباً التهاباً في الأوعية الليمفاوية، ويؤدي إلى تضخم وكبر حجم المنطقة المصابة، خاصة الأطراف، أو أجزاء من الرأس، أو الجذع، ويسبب أموراً أخرى كارتفاع درجة الحرارة والإصابة بالحمى‘‘.

وأكَّد الشمري، أن حالة والدته تزداد سوء يوماً بعد الآخر، حيث تم طلب تحويلها لعدد من المستشفيات المتخصصة في مدينة الرياض، وللأسف لم يتم قبول حالتها بأي منها.

وفي ختام حديثه ناشد الشمري المسؤولين بسرعة التعامل مع حالة والدته؛ فهي بحاجة إلى التدخل الطبي السريع من خلال عيادة متخصصة بجراحة الأوعية اللمفاوية.