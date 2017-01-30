«أمير الباحة» يؤدي صلاة الميت على شهيد الحد الجنوبي العريف خالد الزهراني

تواصل – واس:

أدَّى صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف خالد بن أحمد بن علي الزهراني (رحمه الله) من منسوبي القوات البرية الملكية السعودية باللواء المظلي، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، وذلك في جامع ابن إبراهيم في محافظة المندق.

وأدَّى الصلاة مع سموه، مساعد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء محمد الوذيناني، ومحافظ المندق صالح بن محمد القلطي، وعدد من مشايخ القبائل ومديري القيادات الأمنية والمسؤولين بالمنطقة، وذوو الشهيد، وجموع من المصلين.

ونقل سمو أمير منطقة الباحة لذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء والصالحين، وأن يجعله في جنات الخلد.

وأكَّد سموه، أن المصاب مصاب الجميع، وأن العزاء للوطن كافة قبل أن يكون لأسرة الشهيد؛ نظير ما قدمه الشهيد (رحمه الله) من شجاعة وفداء، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه خدمة لدينه ومليكه ودفاعاً عن وطنه وحماية مجتمعه، مثمناً سموه المواقف البطولية التي يسطرها جنودنا البواسل على الحد الجنوبي للدفاع عن دينهم ووطنهم.

وقال الأمير مشاري بن سعود: ‘‘إن الزهراني استشهد في ميدان العز والشرف، وهو يؤدي واجبه الذي اؤتمن عليه، وأفنى حياته في سبيل الحفاظ على أمن الوطن، وما استشهاده إلا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته الرشيدة، التي تفتخر بأبنائها، وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً‘‘.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر – حفظهم الله – ولأمير منطقة الباحة على تعازيهم ومواساتهم لهم في فقيد الوطن، مؤكدين أن ذلك يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن.