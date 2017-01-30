بسبب الغياب.. «صحة المدينة» تصدر عدداً من القرارات التأديبية بحق 16 موظفاً

تواصل- المدينة المنورة:

أصدرت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، وفي إطار الجهود الحثيثة لتطوير الأداء الوظيفي وإيجاد بيئة عمل مناسبة، عدداً من القرارات التأديبية التي طالت 16 موظفاً من مختلف الفئات بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضحت الوزارة، أن القرارات تم اتخاذها عقب الاطلاع على نتائج تقارير المتابعة الميدانية لمراكز الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية.

وبحسب إدارة العلاقات العامة والإعلام بصحة المدينة، تنوعت القرارات ما بين 4 قرارات لفت نظر، و12 قرار إنذار، بعد أن تم رصد العديد من التجاوزات المتعلقة بعدم الانتظام في الدوام الرسمي؛ مما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة لمراجعي المراكز الصحية، مع التنبيه على الموظفين المعنيين، بعدم تكرار ذلك مستقبلاً، وإبلاغهم بأهمية تقديم الخدمة الصحية للمراجعين حسب أفضل معايير الجودة في المجال الصحي.