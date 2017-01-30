مؤشر الأسهم يُغلق منخفضاً عند 7046 نقطة

تواصل – واس:

أغلق سوق الأسهم اليوم منخفضاً 52.26 نقطة ليقفل عند مستوى 7046.38 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال، فيما تجاوزت

الأسهم المتداولة 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 96 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم الشركات الأكثر ارتفاعاً “الوطنية، الأهلي للتكامل، الأهلية، البابطين، أليانز إس إف”، وأما أسهم شركات “نما للكيماويات، الدرع العربي، عذيب للاتصالات، البحري، تْشب” كانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.98% و3.50 %.

وكانت أسهم شركات “الإنماء، دار الأركان، الأحساء، عذيب للاتصالات، الأهلية” الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات “الإنماء، سابك، أليانز إس إف، الراجحي، الأحساء” الأكثر نشاطاً في القيمة.