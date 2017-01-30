 هلاك أحد رسامي الكاريكاتير المسيئين للنبي في الدنمارك | صحيفة تواصل الالكترونية

هلاك أحد رسامي الكاريكاتير المسيئين للنبي في الدنمارك

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هلاك أحد رسامي الكاريكاتير المسيئين للنبي في الدنمارك

تواصل – وكالات:

توفي أحد رسامي الكاريكاتير المسيئين للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، ويدعى فرانز فوتشسيل، الذي كان واحداً من 12 رساما أساءوا للنبي، بصور كاريكاتورية نشرتها صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية عام 2005، مما تسبب في احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي.

وقالت ابنة الرسام حنا فوتشسيل في تصريحات صحفية، إن والدها توفي، أمس السبت عن عمر ناهز الـ89 عاماً، حيث كان يعيش تحت حماية الشرطة بعد تهديدات بالقتل تلقاها بعد نشر الرسوم، وأعرب في تصريحات صحفية قبل سنوات عن ندمه على الرسم الكاريكاتوري الذي رسمه للنبي محمد.

وأدت الرسومات التي رسمها فوتشسيل إلى احتجاج عارم بين مسلمي الدنمارك واحتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي، وانطلاق حملات مقاطعة للبضائع الدنماركية في عدة دول إسلامية.

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