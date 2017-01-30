 مسؤول أمريكي: إيران ستدفع ثمن أفعالها في المنطقة | صحيفة تواصل الالكترونية

مسؤول أمريكي: إيران ستدفع ثمن أفعالها في المنطقة

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مسؤول أمريكي: إيران ستدفع ثمن أفعالها في المنطقة

تواصل – وكالات:

وجه المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية الدكتور هارولد روود، تحذيراً شديد اللهجة للنظام الإيراني من الاستمرار في المشاكسات.

وأكد هارولد روود، أن طهران مقبلة على خسارة كبيرة، وستدفع إيران ثمن أفعالها، وشدد على أن الإدارة الأمريكية ستعمل مع حلفائها في المنطقة لوضع حد لتجاوزات نظام الملالي.

ونوه روود، وهو من المقربين من إدارة الرئيس دونالد ترمب ويشغل حاليا موقع كبير المستشارين الزائرين في معهد “الغيتس توون”، أن الارتهان الأمريكي الذي شهده عصر الرئيس السابق أوباما مع إيران قد ولى، وأن العلاقة معها مقبلة على عصر جديد.

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