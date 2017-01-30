 اليمن.. معارك عنيفة في شبوة والانقلابيون يستهدفون منشآت نفطية | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. معارك عنيفة في شبوة والانقلابيون يستهدفون منشآت نفطية

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اليمن.. معارك عنيفة في شبوة والانقلابيون يستهدفون منشآت نفطية

تواصل ـ متابعات:

تجدّدت المعارك العنيفة في جبهات محافظة شبوة اليمنية في ظِلّ محاولات الانقلابيين استهداف منشآت نفطية، فيما شهدت مختلف جبهات القتال في تعز ومديرية الصنو، والصيار وقرية الحدب هدوءاً نسبياً.

وتشهد “شبوة” معارك كر وفر بين قوات الشرعية والملشيات المتمردة التي حشدت تعزيزات عسكرية للسيطرة والالتفاف على المنطقة تمهيداً للسطيرة على منطقة الأحكم في حيفا وصولاً للطريق الرئيسي الرابط بين تعز وعدن غير أنها تواجه تصدي قوي من قوات الشرعية. فيما شهدت منطقة المخا خلال ليل وصباح اليوم معارك عنيفة، بحسب “الإخبارية”.

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