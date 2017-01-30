 لندن.. خلع أحذية طلاب مدرسة داخل الفصول لتحسين نتائجهم وتقليل شغبهم | صحيفة تواصل الالكترونية

لندن.. خلع أحذية طلاب مدرسة داخل الفصول لتحسين نتائجهم وتقليل شغبهم

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لندن.. خلع أحذية طلاب مدرسة داخل الفصول لتحسين نتائجهم وتقليل شغبهم

تواصل – وكالات:

 

بدأت مدرسة ويست ثورنتون الابتدائية جنوب العاصمة البريطانية لندن، تطبيق فكرة فريدة من نوعها، تتمثّل في خلع الطلاب لأحذيتهم داخل الفصول الدراسية لكونها تُحسّن السلوك والنتائج في الفصول الدراسية وتُقلّل من الشغب.

وقال مدير “ويست ثورنتون “دي بامفريي: إنّ المدرسة شهدت تحسينات واسعة منذ بدء التلاميذ السير حافيي القدمين، مؤكداً أن هذه الخطوة لها فوائد كثيرة على الطلبة.

وذكر الأساتذة أن بإمكان التلاميذ الجلوس على الأرض إذا أرادوا ذلك، فيما قال نائب مدير مدرسة فيندرن ميشيل هال: إن أحد المعلمين اقترح الفكرة بعد اكتشافها في بعض الأبحاث، وبالفعل أتت الفكرة أكلها وكان التلاميذ في غاية السعادة تحملها من فوائد كثيرة.

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