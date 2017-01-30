محكمة أمريكية ترفض طلب «ترامب» بإعادة تفعيل حظر السفر

تواصل – وكالات:

رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية، طلب إدارة الرئيس ترامب بإعادة تفعيل حظر السفر واللجوء إلى الولايات المتحدة بحق موطاني 7 دول عربية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية، استأنفت حكم محكمة سياتل في ولاية واشنطن، الذي علق مؤقتا العمل بالقرار التنفيذي الرئاسي، الذي يمنع الهجرة والسفر من 7 دول في الشرق الأوسط بحسب وكالة ‘‘أسوشيتدبرس‘‘ .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت ‘‘إنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة، التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب‘‘.