 محكمة أمريكية ترفض طلب «ترامب» بإعادة تفعيل حظر السفر | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

بالفيديو.. «القرني» يدعو إلى حملة كبرى لمناهضة العنف الأسري تنفيذ حكم القصاص بحق مواطن قتل آخر طعناً بالسكين في الطائف «التأمينات»: الاستثمار أساسي في تمويل الصندوق.. ولا نواجه مخاطر مالية موجز الصباح| مقترح بإقرار «الذمة المالية» للوظائف السيادية.. «الخدمة المدنية» تحدد 14 وظيفة لا يشملها وقف البدلات «حساب المواطن»: المسؤول عن الورثة يسجل في البرنامج كـ«رب أسرة» الطائف.. «الإسكان»: تحدد «الأراضي البيضاء» المستهدفة بالرسوم قريباً بالفيديو.. «الزعاق» يوثق تجمد المياه في منطقة بين الجوف وحائل حوالة بقيمة 1.3 مليون ريال تكشف تورط مواطن في شبكة غسيل أموال «الأرصاد»: توقعات بسماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مناطق بالمملكة المفتي: الاختلاف سُنة كونية.. ويُقبل بشرط الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية ارتفاع عدد الموقوفين السوريين والباكستانيين في سجون المباحث بالمملكة حتى 30%.. «هيئة المحاسبين» تُدرج حَمَلَة «دبلوم المحاسبة» في نسبة التوطين

محكمة أمريكية ترفض طلب «ترامب» بإعادة تفعيل حظر السفر

0
محكمة أمريكية ترفض طلب «ترامب» بإعادة تفعيل حظر السفر

تواصل – وكالات:

رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية، طلب إدارة الرئيس ترامب بإعادة تفعيل حظر السفر واللجوء إلى الولايات المتحدة بحق موطاني 7 دول عربية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية، استأنفت حكم محكمة سياتل في ولاية واشنطن، الذي علق مؤقتا العمل بالقرار التنفيذي الرئاسي، الذي يمنع الهجرة والسفر من 7 دول في الشرق الأوسط بحسب وكالة ‘‘أسوشيتدبرس‘‘ .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت ‘‘إنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة، التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب‘‘.

 

شاهد ايضا

الشرطة الفرنسية تتخفى في الزي الإسلامي لاعتقال تجار مخدرات

الشرطة الفرنسية تتخفى في الزي الإسلامي لاعتقال تجار مخدرات

سوريا.. مقتل 5 جنود روس في انفجار سيارة عسكرية محملة بالذخيرة

سوريا.. مقتل 5 جنود روس في انفجار سيارة عسكرية محملة بالذخيرة

«ذا تايمز»: التلاميذ المسلمين يفوقون أعداد المسيحيين في 30 مدرسة بريطانية

«ذا تايمز»: التلاميذ المسلمين يفوقون أعداد المسيحيين في 30 مدرسة بريطانية

الإعلام الأمريكي يهاجم «ترامب» بعد سخريته من قاض فيدرالي

الإعلام الأمريكي يهاجم «ترامب» بعد سخريته من قاض فيدرالي

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>