 بالفيديو.. «القرني» يدعو إلى حملة كبرى لمناهضة العنف الأسري | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

بالفيديو.. «القرني» يدعو إلى حملة كبرى لمناهضة العنف الأسري تنفيذ حكم القصاص بحق مواطن قتل آخر طعناً بالسكين في الطائف «التأمينات»: الاستثمار أساسي في تمويل الصندوق.. ولا نواجه مخاطر مالية موجز الصباح| مقترح بإقرار «الذمة المالية» للوظائف السيادية.. «الخدمة المدنية» تحدد 14 وظيفة لا يشملها وقف البدلات «حساب المواطن»: المسؤول عن الورثة يسجل في البرنامج كـ«رب أسرة» الطائف.. «الإسكان»: تحدد «الأراضي البيضاء» المستهدفة بالرسوم قريباً بالفيديو.. «الزعاق» يوثق تجمد المياه في منطقة بين الجوف وحائل حوالة بقيمة 1.3 مليون ريال تكشف تورط مواطن في شبكة غسيل أموال «الأرصاد»: توقعات بسماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مناطق بالمملكة المفتي: الاختلاف سُنة كونية.. ويُقبل بشرط الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية ارتفاع عدد الموقوفين السوريين والباكستانيين في سجون المباحث بالمملكة حتى 30%.. «هيئة المحاسبين» تُدرج حَمَلَة «دبلوم المحاسبة» في نسبة التوطين

بالفيديو.. «القرني» يدعو إلى حملة كبرى لمناهضة العنف الأسري

0

تواصل ـ سعود الخالد:

دعا الدكتور عائض القرني، إلى حملة كبرى لمناهضة العنف الأسري، قائلا: ‘‘لدينا عنف أسري، يتطلب حملة إعلامية دعوية علمية ثقافية‘‘.

وأشار  القرني، في مقطع فيديو متداول، إلى أنه من الضروري، إنشاء محكمة مختصة بالعنف الأسري يكون شأنها التأهيل والتأديب للجفاة والقساة.

وقصّ القرني حكاية إحدى المتصلات به، قائلاً: ‘‘اتصلت بي إحدى السيدات في أحد برامجي التلفزيونية، وأكدت أن زوجها ضربها وأخرجها من المنزل ليلاً كاملاً‘‘، مضيفاً، هل هناك إنسانية، أو شهامة، أو مروءة، أو رجولة، أو رحمة، أو حنان في هذا الفعل.

وتساءل كيف تريدون أن يرحمنا الله ونحن لم نرحم أبناءنا وأمهاتنا وأخوتنا وبناتنا؟ أرحموا من في الأرض يرحمكم من السماء.

شاهد ايضا

الزعاق: اليوم آخر موسم الشبط وغداً أول العقارب

الزعاق: اليوم آخر موسم الشبط وغداً أول العقارب

تنفيذ حكم القصاص بحق مواطن قتل آخر طعناً بالسكين في الطائف

تنفيذ حكم القصاص بحق مواطن قتل آخر طعناً بالسكين في الطائف

«التأمينات»: الاستثمار أساسي في تمويل الصندوق.. ولا نواجه مخاطر مالية

«التأمينات»: الاستثمار أساسي في تمويل الصندوق.. ولا نواجه مخاطر مالية

جدة.. استدعاء مدرب غوص انتشرت له مقاطع لتدريب النساء

جدة.. استدعاء مدرب غوص انتشرت له مقاطع لتدريب النساء

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>