بالفيديو.. «القرني» يدعو إلى حملة كبرى لمناهضة العنف الأسري

تواصل ـ سعود الخالد:

دعا الدكتور عائض القرني، إلى حملة كبرى لمناهضة العنف الأسري، قائلا: ‘‘لدينا عنف أسري، يتطلب حملة إعلامية دعوية علمية ثقافية‘‘.

وأشار القرني، في مقطع فيديو متداول، إلى أنه من الضروري، إنشاء محكمة مختصة بالعنف الأسري يكون شأنها التأهيل والتأديب للجفاة والقساة.

وقصّ القرني حكاية إحدى المتصلات به، قائلاً: ‘‘اتصلت بي إحدى السيدات في أحد برامجي التلفزيونية، وأكدت أن زوجها ضربها وأخرجها من المنزل ليلاً كاملاً‘‘، مضيفاً، هل هناك إنسانية، أو شهامة، أو مروءة، أو رجولة، أو رحمة، أو حنان في هذا الفعل.

وتساءل كيف تريدون أن يرحمنا الله ونحن لم نرحم أبناءنا وأمهاتنا وأخوتنا وبناتنا؟ أرحموا من في الأرض يرحمكم من السماء.