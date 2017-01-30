«Protranslate».. خدمة توفر ترجمة احترافية للنصوص الأدبية عبر الإنترنت

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الترجمة الآلية آخذة في التحسن. ولكن إذا كنت تحتاج إلى ترجمة ذات تأثير لأي رواية أو كتاب أو عمل أدبي فإنك لا تزال بحاجة إلى خدمة ترجمة احترافية، ترجمة مدروسة جيداً ومكتوبة بأفضل الصيغ وخالية من الأخطاء، ومترجم محترف مع معرفة جيدة بالموضوع ووكالة ترجمة أو شركة ترجمة على شبكة الإنترنت لإنجاز هذه المهمة.

يعالج المترجم المحترف الكلمات ولا يتأثر بالكتابات أو التأثيرات التي قد تسعى الأطراف الثالثة لجلبها. لذلك، من الأفضل عدم تعريضه لأي ضغوط أو إزعاج في استوديو الترجمة الاحترافية عبر الإنترنت، حيث يقوم تركيز جل اهتمامه على مهمة الترجمة. وهذا يضمن أمرين: منتج رائع في وقت قياسي، ورسوماً أقل. وهناك العديد من المزايا الأخرى أيضاً حيث سيكون المنتج في صيغة إلكترونية تُرسل إلى العميل عبر بريده الخاص ليقوم بطباعته متى شاء.

إن مهمة اختصاصي الترجمة المحترفين عبر الإنترنت -أو أي مترجم بشكل عام – هو أن يكون وفياً للمعنى المقصود وراء الكلمات الأصلية. كما أنه بحاجة إلى تعليم لغوي وذكاء مرتفع ومعرفة متعمقة بالجوانب التقنية من العمل الذي يقوم بترجمته أي كان نوعه (ترجمة أدبية – ترجمة قانونية – ترجمة اقتصادية)

إن الترجمة هي فعل تفسيري، فضلاً عن كونها عملٌ إبداعي. يقوم المترجم بقراءة القطعة الأصلية ويحاول التركيز على الأحداث كما أنه يقوم باتخاذ القرارات باستمرار حول العناصر التي يجب الحفاظ عليها والتي ينبغي التضحية بها في النص.

وعلى عكس معظم خدمات الترجمة المتوفرة على الإنترنت توفر خدمة الترجمة الاحترافية Protranslate:

ترجمة الكتب الأدبية

ترجمة النصوص الأدبية

ترجمة الروايات

ترجمة الأعمال المسرحية للكتّاب

ترجمة الأعمال الروائية وغير الروائية

ترجمة الشعر الحديث

ترجمة الملخصات الأدبية

ترجمة محاضرات الجامعات ذات التخصص الأدبي.

ما على المستخدم إلا الذهاب إلى الموقع الخاص بخدمة Protranslate على شبكة الإنترنت، وتحميل الملف المراد ترجمته، وسيتعرف تطبيق ويب خاص على النص وعلى عدد كلماته ومن ثم يقدم عرض سعر فوري والوقت اللازم لإتمام الترجمة، ويحصل المستخدم على الملف المترجم في رسالة عبر بريده الإلكتروني.