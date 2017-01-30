 الزعاق: اليوم آخر موسم الشبط وغداً أول العقارب | صحيفة تواصل الالكترونية

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الزعاق: اليوم آخر موسم الشبط وغداً أول العقارب

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الزعاق: اليوم آخر موسم الشبط وغداً أول العقارب

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، ‘‘إن اليوم هو آخر أيام موسم الشبط، وغداً الاثنين أول أيام موسم العقارب ومدة أيامه تسعة وثلاثون يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم لكل نجم ثلاثة عشر يوما‘‘.

وأوضح الزعاق، أن العشرين يوماً الأولى تكون معتدلة ومائلة للبرودة في هزيع الليل، ومعتدلة تميل إلى الحرارة نهاراً، حيث ينشط فيها الغبار، وينتشر البعوض، ويظهر الفقع على وجه السطح، ويطل فيه العرجون بعنقه، وتتباهي الزهور فيه بجمالها وروائحها.

وسُميت العقارب، بهذا الاسم لأن بردها يلسع كلسع العقرب على حين غفلة من أمر الناس وقيل لأن صغار العقارب تبدأ في الظهور في هذا الموسم.

وللعقارب عند العرب ثلاثة نجوم هي الذابح وبلع والسعود ويسميها الأقدمون بـعقرب “السم والدم والدسم”، وكل نجم يحمل صفته السائدة عنه.

وأضاف الزعاق، إمارات موسم العقارب احتضان الدفء لنا بعدما نفثنا البرد بزمهريره ولهذا قالت العامة: لا دخلت العقارب ترى الخير قارب، كناية عن الدفء والربيع”.

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