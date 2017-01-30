لماذا يُحسب سن التقاعد عن الـ 65 عاماً؟

تواصل ـ وكالات:

توجد في جميع أنحاء العالم أنظمة تقاعدية تؤمّن معاشات للموظفين المتقاعدين، ويتراوح السن التقاعدي في العالم ما بين 60-65 عاماً، وهنا التساؤل لماذا يحسب السن التقاعدي عند سن الـ 60 وليس الـ 50 مثلاً؟

يُرجح أن اختيار 65 عاماً لسن التقاعد في المعاش، أمر متطابق بشكل وثيق مع متوسط العمر المتوقع في ألمانيا، في بداية عام 1880 حين كان المستشار البروسي الألماني ‘‘أوتو فون بسمارك‘‘ يواجه اضطرابات في البلاد تنادي بإصلاحات اشتراكية وذلك في ظل انتشار القلاقل الماركسية في أوروبا.

ووفقاً لمؤرخين في إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية، فالتفسير المعتاد للرقم 65 في الوقت الذي تم إقراره به، يمثّل عمر بسمارك ذاته، ولكن الحقيقة أن ألمانيا اختارت في البداية 70 عاماً كسن تقاعدي، ولم تخفضه إلى 65 عاماً إلا بعد فترة طويلة من وفاة بسمارك.

وعلى الرغم من خطته في مواجهة التقدم الماركسي، استمرت الانتقادات لبسمارك بسبب نظام معاشات المتقاعدين.

ونقل الرئيس الأمريكي ‘‘فرانكلين روزفلت‘‘ نظام المعاشات التقاعدية إلى الولايات المتحدة، بعد عدة عقود واختارت لجنة الأمن الاقتصادي عام 1936 سن التقاعد 65 عاماً لكن ذلك لم يستمر.

وفي الثمانينيات أجرى الكونجرس الأمريكي تعديلات على نظام الضرائب المستقطعة وسن الأهلية، وحالياً يعتمد سن التقاعد على العام الذي وُلد فيه الشخص، وفي الوقت ذاته أجرى الألمان تعديلات على نظام التقاعد، وتم رفع السن التقاعدي إلى 67 سنة.