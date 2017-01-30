«التأمينات»: الاستثمار أساسي في تمويل الصندوق.. ولا نواجه مخاطر مالية

تواصل- الرياض:

قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالله بن محمد العبدالجبار ‘‘إن المؤسسة تعمل على اتخاذ خطوات عملية لتوفير القدرة المالية اللازمة لصرف المنافع مستقبلاً، وتنوع قنوات الاستثمار وزيادتها، لمواجهة التحدي المالي، بين الوضعين الحالي والمستقبلي‘‘.

وأوضح العبدالجبار، أن عدد المستفيدين من المعاشات الشهرية من موظفي القطاع الخاص الخاضعين للنظام، قد بلغ بنهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي 1438هــ، حوالي 189.931 مستفيداً، يصرف لهم معاشات شهرية تقدر بقيمة إجمالية، 1.179.594.532 ريالاً، حيث زادت المصروفات بنسبة بــ 1.7%عن شهر صفر 1438هـ.

وتابع العبدالجبار، أن معدل نمو المعاشات والمنافع الحالية، التي تصرف للمستفيدين أعلى من معدل نمو دخل الاشتراكات والعائد على الاستثمار، وبالتالي فإن حجم نمو الالتزامات المستقبلية يفوق نمو الموجودات، وهو التحذير الذي تشير إليه الدراسات التي تعدها المؤسسة بشكل دوري.

وأكد، أن الاستثمار يعتبر عنصراً أساسياً في تمويل صندوق التأمينات، مبيناً أن الاشتراكات وحدها لا تفي بالتزامات الصندوق المستقبلية.

ولفت إلى أن المؤسسة، تقوم بعمل الدراسات بشكل دوري لاستكشاف المستقبل، مما يساعد على اتخاذ تلك الخطوات العملية التي تساهم في توفير القدرة المالية، بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وأشارت آخر إحصائيات المؤسسة، إلى ارتفاع في العدد الإجمالي للمستفيدين من النظام، وفي إجمالي المبالغ المصروفة لهم، حيث بلغ مجموع ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات منذ بداية التطبيق حتى نهاية 1437هـ، أكثر من 144 مليار ريال، بعدد مستفيدين يقارب مليونين وأربعمائة ألف مستفيد.

وأكد المتحدث، أن الوضع المالي النقدي الحالي للمؤسسة جيد، وقوي، وتتجاوز الإيرادات السنوية المصروفات السنوية، مما يعني أن المؤسسة لا تواجه أي مخاطر مالية حالية، إلا أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار المخاطر المستقبلية والتي تتمثل في ضمان الوفاء بالالتزامات الخاصة بالأجيال القادمة من العملاء.

وبشأن أعداد المستفيدين من نظام الحماية من التعطل ‘‘ساند‘‘، قال: ‘‘لا توجد أرقام ثابتة لعدد المستفيدين من البرنامج، لأن تلك الأرقام تتغير بشكل يومي، وفقاً لأعداد المشتركين الذين يستبعدون من النظام والذي يتم بشكل إلى من قبل صاحب العمل‘‘.

وبلغ مجموع ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات لعام 1437هـ 15.64 مليار ريال، بينما وصل العدد الشهري لمستفيدي المعاشات للقطاع الحكومي، والقطاع الخاص في فرع المعاشات 324.345 مستفيداً، وهذه الأعداد من المستفيدين والمبالغ التي تصرف لهم شهرياً في ازدياد مستمر، نظراً لزيادة أعداد المتقاعدين. وهذا شيء متوقع مع تقادم عمر النظام.