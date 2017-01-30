فلسطيني تجاوز الـ 90 عاماً يُرزّق بطفلة

تواصل – وكالات:

رزق المسن الفلسطيني الحاج محمود العدم (92 عاماً)، مؤخراً بمولودة جديدة، سماها تمارا، من زوجته التي تبلغ من العمر 42 عاما، والتي لم تكن تتوقع أن تعرف سعادة الأمومة، نظراً لكبر سنها.

وقال العدم: ‘‘إنه سعيد جداً بهذه المولودة فهي هدية من الله، أصبح لدي الآن 8 بنات و5 أبناء، صحيح أن الأمر كان مفاجئاً ولم أتوقع أن أرزق بطفلة بعد هذا العمر، ولكنها مشيئة الله‘‘، بحسب ‘‘العربية نت‘‘.

وبشأن قدرته على الإخصاب، أوضح الحاج العدم، أنه يعتمد على الغذاء الطبيعي والحركة الدائمة جعله يتمتع بصحة جيدة، وقدرة على الإخصاب في هذا العمر.