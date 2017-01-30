«الخدمة المدنية» تحدد 14 وظيفة لا يشملها وقف البدلات

تواصل – الرياض:

حددت وزارة الخدمة المدنية، أخيرا 14 وظيفة لا تشملها قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بإيقاف صرف 21 بدلا وعلاوة ومكافأة، إذ أكدت أن تلك الوظائف لم ترد في الأوامر السامية، وبالتالي يستحق شاغلوها صرف البدل لهم.

وبحسب مصادر، فإن السبب الذي دعا وزارة الخدمة المدنية لإيضاح الوظائف التي يستحق شاغلوها البدل ولا تشملها قرارات مجلس الوزراء، هو رفع أمانة إحدى المناطق استفسارا حول ما إذا كانت هذه الوظائف يشملها تعديل البدل أو إلغاؤه، فردت الوزارة على الاستفسار، بأن قرار إيقاف البدل لا يشملها، وفقا لـ ‘‘مكة‘‘.

يذكر، أن وزارة الخدمة المدنية، أيدت في وقت سابق استمرار صرف بدل طبيعة عمل لمنسوبي مطابع الحكومة، والإدارة العامة للأمن والسلامة، وذلك بعد مخاطبة وزارة المالية لها لتوضيح مدى إمكان الاستمرار بصرف البدل لهم أو إيقافه، لكون الملتحقين بتلك الوظائف لم يكونوا مشمولين في (الجدول ب) المرفق بقرار مجلس الوزراء.

الوظائف التي لا تُوقف بدلاتها:

1 طبيب بيطري

2 مساعد طبيب بيطري

3 رئيس مراقبين صحيين

4 مراقب صحي

5 مشرف أسواق

6 مراقب أسواق

7 فني صيانة آلات

8 فني دعم

9 مراقب أراض

10 مشغل أجهزة حاسب آلي

11 فني صيانة آلات أجهزة

12 مشغل أجهزة المصغرات الفيلمية

13 مشرف أمن

14 مراقب أمن وسلامة