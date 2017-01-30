 عضو بـ«الشورى»: الاستعانة بمختصين لمواجهة الهجمات الإلكترونية على أجهزة الدولة | صحيفة تواصل الالكترونية

عضو بـ«الشورى»: الاستعانة بمختصين لمواجهة الهجمات الإلكترونية على أجهزة الدولة

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عضو بـ«الشورى»: الاستعانة بمختصين لمواجهة الهجمات الإلكترونية على أجهزة الدولة

تواصل – الرياض:

كشف عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم الخالدي، أن المجلس سيتصدى لظاهرة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الوطن ومكتسباته في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال الخالدي: إنه سيتم إسناد هذا الأمر إلى اختصاصيين من داخل المجلس، خصوصاً في لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والاستعانة باختصاصيين في هذا المجال من خارجه بحسب صحيفة ‘‘عكاظ‘‘.

وأضاف، يجب وضع حلول تحد من الاختراق الإلكتروني وتقضي على قدرة المخترق للوصول إلى هدف معين بطريقة غير شرعية سواء عن طريق الثغرات في نظام الحماية الخاص بالأجهزة المستهدفة، أياً كانت خاصة أو حكومية أو تجارية.

وأكد الخالدي، على أهمية أخذ الاحتياطات الأمنية المعلوماتية من جانب مراكز المعلومات التقنية في المؤسسات وإجراء التحديثات لبرامج الحماية وتوعية المستفيد وكذلك إجراء النسخ الاحتياطي لقواعد البيانات وحفظها في مكان آمن.

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