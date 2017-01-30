«النقد» و«العمل» تنسقان لحماية سرية «حساب المواطن»

تواصل – الرياض:

أكدت مؤسسة النقد العربي ‘‘ساما‘‘، أنها تنسق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بما يكفل مبدأ السرية المصرفية لبرنامج ‘‘حساب المواطن‘‘ ويحقق الهدف المنشود، وفقا لرؤية المملكة 2030، وذلك بعد أن تجاوزت عدد الطلبات المقدمة إلى البرنامج أمس السبت 1.8 مليون طلب، منها 1.2 مليون مكتمل التسجيل.

وقال الخبير المصرفي إبراهيم السبيعي ‘‘توجد جهود كبيرة تبذل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة النقد، لحفظ حقوق المسجلين في حساب المواطن، وضمان سرية المعلومات، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى دعم المواطنين المستحقين وحمايتهم‘‘، وفقا لـ‘‘عكاظ‘‘.

من جهته، أكد نائب رئيس لجنة الأوراق المالية، في غرفة وصناعة جدة سراج الحارثي، أن الأمور واضحة بشأن الاطلاع على حسابات العملاء وسريتها، لأنه توجد معايير عالمية في البنوك تحفظ حقوق العملاء.

وأشار إلى أن كشف أي معلومات بنكية مرهون بإقرار خطي من العميل، أو بموجب حكم قضائي، وهو ما يعد حقا للعميل في ضمان سرية حساباته البنكية، كما تقر بذلك مختلف الأنظمة.