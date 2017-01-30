«ذا تايمز»: التلاميذ المسلمين يفوقون أعداد المسيحيين في 30 مدرسة بريطانية

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كشفت صحيفة ‘‘ذا تايمز‘‘ البريطانية عن أن التلاميذ المسلمين يفوقون أعداد أقرانهم المسيحيين في أكثر من 30 مدرسة كنسية من بينها مدرسة ابتدائية تابعة لكنيسة انجلترا حيث صلت نسبة المسلمين فيها 100%.

وأشارت إلى أن مدرسة كنسية في ‘‘أولدهام‘‘ لم يكن فيها تلاميذ مسيحيين، كما بلغت نسبة التلاميذ المسلمين في مدرسة بـ‘‘ويست يوركشاير‘‘ 98%.

وقدرت كنيسة إنجلترا، أن نحو 20 من مدارسها لديها تلاميذ مسلمين أكثر من المسيحيين و15 من مدارس الرومان الكاثوليك بها أغلبية من المسلمين.

وذكرت، أن بعض المدارس الكنسية تقام فيها الصلوات الإسلامية ويسمح فيها للبنات بارتداء الحجاب كجزء من الزي المدرسي، لدرجة أن مدرسة ابتدائية في “برادفورد” تابعة لكنيسة إنجلترا تبيع الحجاب لتلاميذها.

ونقلت الصحيفة، عن خبراء مطالبتهم لبعض هذه المدارس بالتحول إلى مدارس علمانية لتجنب الالتزام بإقامة الصلوات المسيحية كجزء من التقليد اليومي المتبع والملزم من قبل الحكومة التي تقدم تمويلا لتلك المدارس، خاصة أن التلاميذ المسلمين يشكلون الأغلبية في بعضها، والمسيحيين أقلية.

واعتبرت الصحيفة، أن زيادة أعداد المدارس الكنسية التي يهيمن عليها التلاميذ المسلمين، تعكس تدفق المهاجرين إلى مجتمعات كان مسيحية بشكل كبير، مضيفة أن مدرسة كاثوليكية سجلت نسبة التلاميذ المسلمين فيها 90%.

وذكرت كنيسة إنجلترا أن مدرسة ابتدائية تابعة لها في “بولتون” سجلت نسبة التلاميذ المسلمين فيها 90%.