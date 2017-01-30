الإعلام الأمريكي يهاجم «ترامب» بعد سخريته من قاض فيدرالي

تواصل – ترجمة:

هاجم الإعلام الأمريكي تغريدات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التي سخر فيها من القاضي الفيدرالي الذي أوقف حظر السفر الذي فرضه على عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وانتقدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية وصف “ترامب” للقاضي “جيمس روبرت” في تغريدته بـ”الذي يدعى قاضيا”، مشيرة إلى أنه قاض فيدرالي معين من قبل الرئيس الأسبق “جورج بوش” الابن.

وعبرت معلقة أمريكية عن اندهاشها من أسلوب “ترامب” في التعامل والتواصل وهو السلوك المختلف تماما عن سلوك الرؤساء السابقين “باراك أوباما” و”جورج بوش” و”بيل كلينتون”، لكنها توقعت ألا يتغير سلوكه الذي يؤثر على كثير من الناس.

وأبرزت شبكة “سي بي إس نيوز” تغريدة “ترامب” عن القاضي الفيدرالي، الذي اعتبر أن حكمه بتعليق العمل بحظر السفر مجرد رأي مثير للسخرية وسيتم إبطاله.

أما شبكة “سي بي إس لوس أنجلوس” فأبرزت حكم القاضي “جيمس روبرت” الذي اعتبر فيه أن قرار “ترامب” غير دستوري وأنه ذو دوافع دينية ويعد تمييزا ضد دين بعينه.

وذكرت أن قرار القاضي الفيدرالي أحدث ارتباكا في المطارات حول العالم، حيث بدأت الخطوط الجوية في نقل الركاب للولايات المتحدة، بالتزامن مع قيام محامين فيدراليين باتخاذ الخطوات لإعادة فرض الحظر مجددا، متوقعة ألا ينتهي المسار القانوني قريبا إلى أن يرفع الأمر إلى المحكمة العليا الأمريكية.