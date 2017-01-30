المدينة.. تحرير إصبع طفلة من قطعة معدنية (صور)

تواصل – عبدالله الحجوري:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، من تحرير إصبع طفلة من قطعة معدنية.

وأوضح العقيد خالد الجهني المتحدث الرسمي للمديرية بمنطقة المدينة المنورة، أن مركز التحكم والتوجيه بمحافظة العلا تلقى بلاغا من طوارئ مستشفى الأمير عبدالمحسن عن وصول طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تعاني من احتباس قطعة معدنية في أحد أصابعها.

وأضاف الجهني أنه “تم توجيه فرقة إنقاذ للمستشفى استطاعت تحرير الإصبع من القطعة المعدنية تحت إشراف فريق طبي مشارك مع فرقة الإنقاذ”، داعيا أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة سلوك أطفالهم للحد من مثل هذه التصرفات التي قد تلحق الضرر بهم.