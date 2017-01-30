واشنطن ترفع عدد سفنها الحربية إلى 3 قبالة سواحل اليمن

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كشفت إذاعة صوت أمريكا “فويس أوف أمريكا” عن ارتفاع عدد السفن الحربية الأمريكية قبالة السواحل اليمنية إلى 3 سفن حتى الجمعة الماضية.

ووفقا لمسؤول دفاعي أمريكي فإن المدمرة “كول” التي وصلت الجمعة للقيام بدوريات قبالة السواحل اليمنية تهدف لحماية الممرات الملاحية الدولية من ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران.

وتحدث المسؤول الأمريكي عن أن دور المدمرة “كول” سيشمل القيام بمهام مرافقة واصطحاب للمساعدة في حماية السفن التي تعبر مضيق باب المندب.

وأضاف أن المدمرة “كول” لديها قدرات مضادة للأهداف البرية والجوية والبحرية، مما يسمح لها بالتعامل بشكل أفضل مع الأعداء المهاجمين.

وكشف عن أن الجيش الأمريكي كانت لديه خطة بالفعل لتحريك طراد أو مدمرة إلى مضيق باب المندب قريبا، لكن الموعد الزمني جرى تسريعه بعد الهجوم الانتحاري من قبل الحوثيين على فرقاطة سعودية في البحر الأحمر الاثنين الماضي ووفاة بحارين على متنها.

وذكرت الإذاعة أن أمريكا لديها سفينتين برمائيتين أخريين في خليج عدن بالقرب من نطاق تحرك المدمرة الأمريكية “كول” في مضيق باب المندب.