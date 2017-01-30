الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «حافلات مكة»

تواصل ـ مكة المكرمة:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله، أمرا ساميا بالموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الحافلات في مدينة مكة المكرمة الذي يندرج تحت مشروع النقل العام في العاصمة المقدسة.

وثمّن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في المنطقة موافقة خادم الحرمين الشريفين على المشروع، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار حرصه الملك سلمان على تيسير الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.

وأكد الفيصل أن مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة بات في الوقت الراهن ضرورة مُلحّة في ظل ما يشهده المسجد الحرام من تزايد لأعداد قاصديه من المصلين والمعتمرين ما يحتّم تقديم الخدمة الميسّرة لهم.

من جهته، أوضح سلطان الدوسري؛ المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، أن الأمر السامي الكريم تضمن التأكيد على قيام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالإسراع في إكمال إجراءات تنفيذ مشروع محطات الحافلات والتعديلات اللازمة على الطرق ليتزامن مع بدء تشغيل مشروع الحافلات.

وتشمل المرحلة الأولى للمشروع النقل بالقطارات “المترو” الخط الأخضر بطول كلي 11 كم وسبع محطات، كما تشمل أيضا تنفيذ الخط الأحمر بطول كلي 31كم و14 محطة بحسب التصاميم المعتمدة للخطوط والمحطات، مشيراً إلى أن الأمر السامي الكريم أكد ضرورة الإسراع في ترسية منافسة توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها للمرحلة الأولى من المشروع.