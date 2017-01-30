القبض على مواطن ثلاثيني مارس التفحيط أمام دورية أمن بحفر الباطن (فيديو)

تواصل – أحمد الشهري:

أوضحت شرطة المنطقة الشرقية حقيقة المقطع الذي تم تداوله اليوم السبت، ويظهر فيه قائد مركبة يمارس التفحيط في أحد المواقع بمحافظة حفر الباطن دون الاستجابة لنداء دوريات الأمن.

وذكرت الشرطة في بيانها، أنه تم التعامل مع قائد المركبة وفق ما يقتضيه النظام، مشيرة إلى أنه تم القبض عليه وتبين أنه مواطن ثلاثيني ولوحظ أنه في حالة غير طبيعية، وتمت إحالته للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقه.