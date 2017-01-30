 القبض على مواطن ثلاثيني مارس التفحيط أمام دورية أمن بحفر الباطن (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

القبض على مواطن ثلاثيني مارس التفحيط أمام دورية أمن بحفر الباطن (فيديو)

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تواصل – أحمد الشهري:

أوضحت شرطة المنطقة الشرقية حقيقة المقطع الذي تم تداوله اليوم السبت، ويظهر فيه قائد مركبة يمارس التفحيط في أحد المواقع بمحافظة حفر الباطن دون الاستجابة لنداء دوريات الأمن.

وذكرت الشرطة في بيانها، أنه تم التعامل مع قائد المركبة وفق ما يقتضيه النظام، مشيرة إلى أنه تم القبض عليه وتبين أنه مواطن ثلاثيني ولوحظ أنه في حالة غير طبيعية، وتمت إحالته للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقه.

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٤ تعليقات

  2. الله يحفظ رجال الامن ..
    نعم يجب الظرب بيد من حديد لمثل هؤلاء حتى يتم ايقاف الاستهتار بالنظام .. واطلاق النار يجب ان يتم من رجال الامن فور عدم توقف مثل هؤلاء المخالفين ويكون للايقاف فقط بعني بالكفرات ونحوها ..
    اسال الله ان يهدي الجميع

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  4. الله لايبلانا يارب.
    غير طبيعي بعد ويمارس التفحيط علشان يتعرض الاخرين الخطر او دهشة طفل صغير.
    لابد يكون عقوبة شديدا.

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