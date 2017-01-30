4 نصائح هامة للوقاية من «خطر الكهرباء»

تواصل ـ الرياض:

قدَّم حساب “السلامة”، عبر “تويتر” التابع للشركة السعودية للكهرباء، أربع نصائح هامة للمستخدمين؛ من أجل السلامة العامة، وتجنب خطر الكهرباء أهمها:

1ـ إيقاف المولِّد الكهربائي أثناء تزويده بالوقود نهاراً، ويفضل حين فحصه ليلاً استخدام المصباح اليدوي الذي يعمل على البطارية.

2ـ تجفيف اليدين من الماء “ضرورة” قبل استخدام أي جهاز كهربائي.

3ـ في الأماكن العامة يجب مراعاة وضع الأجهزة الكهربائية في أقل مساحة ممكنة، وإن وضعت في العراء فيجب تسويرها بحاجز لمنع الاقتراب.

4ـ ضرورة تدريب العاملين على استخدام طفايات الحريق المناسبة لحرائق الكهرباء.