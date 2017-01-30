أمريكا: الحوثيين جماعة إرهابية.. وزمن غض الطرف عن إيران مضى

تواصل – وكالات:

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل فلين: إنّ المجتمع الدولي متساهل جداً مع تصرفات إيران السيئة، مُستشهداً باختبارها صواريخ باليستية، ومهاجمة إحدى جماعاتها الإرهابية سفينة سعودية في إشارة لجماعة الحوثي.

ووصف فلين فى بيان للخارجية الأمريكية عبر “تويتر”، طهران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وتنخرط في دعم أنشطة العنف المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط، لافتأً إلى أن سلوك إيران العدواني ازدادمنذ أن وافقت إدارة أوباما على خطة عمل مشتركة في 2015، مُدللاً على سوء سلوكها باختطاف 10 من البحارة الأمريكيين و2 من زوارق الدورية في يناير 2016، والتحرّش بحركة السفن.

وأكّد فلين، أن إدارة ترامب لن تتساهل مع استفزازات إيران التي تُهدد مصالح أمريكا والمجتمع الدولي، كما أكّد أن زمن غض الطرف عن تصرفات طهران العدائية تجاه أمريكا والمجتمع الدولي مضى.