 تعويض مشتركي الكهرباء المتضررين من انقطاع التيار | صحيفة تواصل الالكترونية

تعويض مشتركي الكهرباء المتضررين من انقطاع التيار

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تعويض مشتركي الكهرباء المتضررين من انقطاع التيار

تواصل – الرياض:

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء، إلزام مقدمي خدمة الكهرباء بتعويض المشتركين المتضررين في مختلف الحالات، مبينةً أنَّ الآلية الجديدة للتعويض تأتي مع اتخاذ عِدَّة معايير للارتقاء بالخدمات والالتزام أمام المستهلكين.

وبيَّنت “الهيئة”، في بيان لها، أنه في حال استحقاق المستهلك للتعويض؛ بسبب الإخفاق في المعايير المضمونة يتم السداد بالخصم من فاتورة المستهلك، أو أي وسيلة أخرى، بحسب “المدينة”.

وحدَّدت “الهيئة” نسبة التعويضات المادية، مؤكدةً أن الغرامات التي يجب دفعها في حال عدم الالتزام بالمعايير المضمونة لا تقل أهمية عن المعايير المضمونة نفسها، لافتةً إلى أنه يجب أن يتلقى مستهلكو القطاع غير السكني تعويضات أعلى من مستهلكي القطاع السكني في حال عدم الالتزام بالمعايير المضمونة.

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