 إلزام الشاحنات بتركيب حواجز للحدِّ من انزلاق السيارات تحتها | صحيفة تواصل الالكترونية

إلزام الشاحنات بتركيب حواجز للحدِّ من انزلاق السيارات تحتها

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إلزام الشاحنات بتركيب حواجز للحدِّ من انزلاق السيارات تحتها

تواصل – الرياض:

أمهلت هيئة النقل العام جميع الشاحنات “أجرة ونقل خاص” حتى نهاية 2017 لتركيب حواجز الحماية بكافة الجنبات؛ وفقاً لمواصفات وضوابط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأوضح رئيس هيئة النقل رميح الرميح: أن قرار الحواجز يأتي للحدِّ ـ بعد عناية الله عز وجل ـ من الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن حوادث الشاحنات بالطرق السريعة؛ لكونها تُقاوم انزلاق السيارات الصغيرة أسفل الشاحنات عند اصطدامها بها.

وأكد الرميح: أن هذا الإجراء سيُعتمد كأحد مسوغات إصدار التراخيص، وبطاقات التشغيل اللازمة للشاحنات، مهيباً بشركات الشحن وأصحاب الشاحنات بالتعاون مع “الهيئة” في مثل هذه التنظيمات التي تهدف لتحسين بيئة السلامة، والمحافظة على سلامة الأرواح.

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