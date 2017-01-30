ضبط مواطنَيْن سرقا مركبات وأخفياها داخل استراحة جنوب الرياض (صور)

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، اليوم، مواطنَيْن في العقد الثالث بعد الاشتباه بتورطهما في سرقة مركبات نقل خفيف، وإخفائها في استراحة جنوب العاصمة قبل هروبهما أثناء المداهمة، علماً بأن المتهمَيْن مطلوبان لجهات عِدَّة، وصدر بحقهما تعاميم سابقة منها المنع من السفر.

وكشف الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، عن ضبط 12 مركبة نقل خفيف تمَّ التبليغ عن سرقتها داخل الاستراحة لدى مراكز الشرطة غرب وجنوب الرياض، موضحاً: أن الدلائل تُشير إلى تورطهما في سرقة مركبات أخرى ومعدات تستخدم في تفكيكها، لافتاً إلى أن المتهمَيْن يشتبه بمحاولتهما طمس هوية المركبات بغرض إعادة بيعها، أو تفكيكها وبيع قطع غيارها.

وأعلن الناطق الإعلامي توقيف المتهمَيْن لتحديد صلتهما بالبلاغات المقيَّدة ضد مجهول، والكشف عن شركائهما، ورفع كافة الآثار الموجودة بالموقع بواسطة إدارة الأدلة الجنائية، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.