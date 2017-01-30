أمريكا.. نقل محاكمة قاتل المبتعث «النهدي» لولاية ارتكاب الجريمة

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وافق كولين أوسبرن، المتهم بقتل المبتعث حسين سعيد النهدي العام الماضي، على نقله من ولاية مينيسوتا الأمريكية إلى السجن، والمحاكمة في ولاية ويسكونسن التي شهدت جريمة الاعتداء والقتل.

وأظهرت سجلات المحكمة على الإنترنت تنازل المتهم عن حقه القانوني في إقامة جلسة استماع خاصة بخصوص ترحيله، أمس الجمعة، في محكمة مقاطعة “هنيبين” بعد رفضه سابقاً الترحيل من مينيسوتا إلى ويسكونسن، علماً بأن أوسبرن يواجه اتهامات في مقاطعة دن بولاية ويسكونسن تشمل جريمة قتل واعتداء بالضرب، بحسب محطة “weau” التلفزيونية الأمريكية.

وكان المبتعث النهدي قد تُوفي في 31 أكتوبر الماضي؛ جراء إصابات تعرَّض لها في الرأس في 30 أكتوبر في بلدة مينوموني بولاية ويسكونسن، فيما تُشير الدعوى إلى أن عِدَّة أشخاص كانوا مع المتهم ليلة ارتكابه الجريمة بينهم شقيقته وشقيقه، وأخبرا الشرطة بأن شقيقهما دخل في مشادة مع النهدي، ثمَّ وجه أوسبرن لكمتين لـ”النهدي” في الوجه. هذا ولا يُعرف متى سيتم نقل المتهم من مينيسوتا إلى ويسكونسن.