 «الخدمة المدنية» توجِّه بـ«مصليات في المقرات الحكومية».. وتُحدِّد 11 شرطاً | صحيفة تواصل الالكترونية

«الخدمة المدنية» توجِّه بـ«مصليات في المقرات الحكومية».. وتُحدِّد 11 شرطاً

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«الخدمة المدنية» توجِّه بـ«مصليات في المقرات الحكومية».. وتُحدِّد 11 شرطاً

تواصل – الرياض:

حدَّدت وزارة الخدمة المدنية 11 شرطاً لإقامة “مصليات” داخل المقرات الحكومية؛ بناءً على توجيهاتها السابقة للمؤسسات الحكومية بتوفير مواقع مناسبة لمنسوبيها لأداء الصلاة.

وتضمَّنت اشتراطات الوزارة، بُعد الموقع عن الضوضاء، وأماكن راحة الموظفين، وتهيئة أماكن الصلاة بالفرش والسجاد المناسب، مع توفير أرفف لحفظ المصاحف، وتهوية، وإضاءة، وتكييف مناسب، ومخارج للطوارئ.

وشملت الاشتراطات: الاعتناء بنظافة المصليات، وتوصيلات كهربائية آمنة بالمصليات، وأنظمة صوت مناسبة، وثلاجات مياه صغيرة، إضافةً إلى توفير أرفف مناسبة للأحذية، وأن تخضع المصليات لإشراف الجهات المختصة.

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