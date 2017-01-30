«التجارة»: بدء نظام الجمعيات الإلكتروني عبر بوابة «أعمال»

تواصل ـ الرياض:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بدء العمل بنظام الجمعيات الإلكتروني؛ لمساعدة شركات المساهمة المقفلة في التقدُّم بطلب عقد اجتماع جمعية المساهمين بنوعيها العادية وغير العادية، وجدول أعمالها حسب نوع الجمعية، والمعلومات التفصيلية الأخرى، والمستندات المتعلقة بالبنود عبر القنوات الإلكترونية فقط من خلال بوابة أعمال على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضحت الوزارة: أن نظام “الجمعيات الإلكتروني” يتيح خدمات الجمعيات التحولية، والأحكام التي يجب على الشركات المساهمة مراعاتها عند تقديمها للطلب إلكترونياً، كما يتيح لمفوض الشركة إدخال بنود الاجتماع، وتحديد موعده من خلال نظام تفاعلي مرن ومتعدِّد الاستخدامات عبر نماذج إلكترونية موحَّدة؛ لتسهيل عملية طلب انعقاد الجمعيات من قِبل الشركات، وتطبيق آليات التحقُّق للمعلومات المدخلة.

رابط بوابة أعمال هنا