 أمريكا ترسل مدمرة قبالة السواحل اليمنية بعد استهداف فرقاطة المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

أمريكا ترسل مدمرة قبالة السواحل اليمنية بعد استهداف فرقاطة المملكة

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أمريكا ترسل مدمرة قبالة السواحل اليمنية بعد استهداف فرقاطة المملكة

تواصل- ترجمة:

أكد مسؤول دفاعي أمريكي لموقع معهد البحرية الأمريكية ‘‘USNI News‘‘ إرسال الولايات المتحدة لمدمرة قبالة السواحل اليمنية للتواجد هناك، وذلك بعد الهجوم الانتحاري بقارب الذي استهدف فرقاطة سعودية قبل أيام.

ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن المدمرة ‘‘USS Cole DDG-67‘‘ متواجدة الآن في خليج عدن جنوب مضيق باب المندب.

واعتبر الموقع، أن المدمرة الأمريكية تم توجيهها في رد فعل على هجوم الإثنين الماضي الذي شنه الحوثيون بقارب مفخخ ضد الفرقاطة السعودية “المدينة” في البحر الأحمر مما أسفر عن وفاة بحارين سعوديين.

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