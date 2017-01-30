في نسخته العاشرة.. 6 مزارعين يفوزون بجائزة أمير الجوف لمهرجان «الزيتون»

تواصل – أحمد الرمال:

اختتم مهرجان الزيتون، مساء أمس الجمعة، فعاليات النسخة العاشرة، بحضور وكيل إمارة الجوف المساعد للحقوق زايد بن عطالله الزايد، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمنطقة.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى الرئيس التنفيذي للمهرجان حسين بن علي الخليفة كلمةً قدم الشكر فيها لأمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود، على رعايته الكريمة للمهرجان ودعمه للمزارعين عبر جائزة سموه كل عام، والتمديد لمعرض المزارعين لمدة أسبوع.

وأضاف الخليفة، أن مبيعات الزيتون هذا العام بلغت 9 ملايين و300 ألف ريال بحضور يفوق 113 ألف زائر لمعارض المهرجان وفعالياته.

كما عرض فيلم وثائقي عن المهرجان والمعارض المصاحبة له من تصوير وإنتاج اللجنة الإعلامية، تضمن لقاءات مع رؤساء اللجان والمشاركين، أعقبه أوبريت إنشادي للمنشد راجح الحارثي.

عقب ذلك كرم الزايد الجهات المشاركة في معارض الإدارات الحكومية بالمهرجان، واللجان العاملة بالمهرجان ورؤسائها.

وأعلنت جوائز المتنافسين في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي جاءت نتائجها كالتالي:

الفنون التشكيلية

المركز الأول: سعاد عبدالواحد وخيك 5 آلاف ريال

المركز الثاني : مناصفة بين معجب الحواس وأنس محمد الدرعان لكل منهما 1500 ريال

المركز الثالث: مناصفة بين الهنوف عودة النزاوي وشذى عطيه الضويحي لكل منهما 1000 ريال.

التصوير الفوتوغرافي

المركز الأول: حسين عمر حسن 2500 ريال

المركز الثاني: احمد الجروان 1500 ريال

المركز الثالث: عبدالرحمن الفالح 1000 ريال

وأعلنت جائزة أمير الجوف في مساريها لزيت الزيتون والزيتون والتي جاءت نتائجها كالتالي :

مسار زيت الزيتون

المركز الأول: عبدالملك محمد الشقير 150 ألف ريال

المركز الثاني: غالي مبارك الفهيقي 100 ألف ريال

المركز الثالث: محمد سعيد الشقير 50 ألف ريال

مسار الزيتون

المركز الأول: ملفي مرزوق الخنجر 100 ألف ريال

المركز الثاني: مدالله لويفي الهرشي 60 ألف ريال

المركز الثالث: علي عتيق الشراري 40 ألف ريال

وأجري السحب على الجائزة الكبرى المقدمة لزوار مركز براعم التحدي لذوي الاحتياجات الخاصة ظفرت بها غزل الفهيقي وسلمها مالك المركز أكرم العيد.