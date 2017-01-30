المدعي العام الفرنسي: منفذ هجوم «اللوفر» مصري كان يقيم في دبي

تواصل- وكالات:

قال المدعي العام الفرنسي ‘‘إن منفذ هجوم “اللوفر” مصري الجنسية عمره 29 عاماً وليس له سوابق في عمليات أخرى‘‘ مشيرا إلى أن السلطات، لا تزال تواصل البحث لكشف دوافع منفذ الهجوم.

وأكد أن المتهم وصل من خلال سلالم المتحف ، وكان يحمل حقيبة ويرتدى قميصا أسوداً ويحمل خنجرا، وعندما رأى رجال الأمن هاجمهم وقال ‘‘الله أكبر‘‘ ثم ضرب الجنود وسقط على الأرض بعد ضربه الجندي الثاني.

وأضاف المدعي العام الفرنسي، أن الجندي الثاني أطلق الرصاص على المتهم في رجله، وبعد محاولته الهجوم عليه مرة اخرى أطلق عليه الرصاص مرة أخرى، لافتا إلى أن الشرطة قامت باحترام قواعد إطلاق النيران على المتهمين ومنفذي الهجوم، وتم نقل المتهم إلى المستشفى.

وأشار المدعى العام، أن هوية الشخص تم التعرف عليها من خلال هاتفه النقال، ومن خلال جداول التأشيرات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي، وتم التوصل إلى أن عمره 29 سنة وهو مصري الجنسية، ونبه إلى أن الشخص لم يقم بأي عملية سابقة بفرنسا، ومقيم بالإمارات العربية بدبي وقدم على تأشيرة لفرنسا منذ حوالي 20 يوما، وكان يقيم في مبنى بالدائرة الـ8 واستأجر بيتا هناك وسيارة.