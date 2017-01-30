 الرياض.. 26 فلبينياً يشهرون إسلامهم في مكتب «دعوي مشكاة» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. 26 فلبينياً يشهرون إسلامهم في مكتب «دعوي مشكاة» (صور)

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الرياض.. 26 فلبينياً يشهرون إسلامهم في مكتب «دعوي مشكاة» (صور)

تواصل – سعود الخالد:

أعلن مشروع ملتقى ‘‘نور وهداية‘‘ الأسبوعي، للجاليات الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات مشكاة، بحي المصيف الرياض، عن إشهار 26 رجلاً من الجنسية الفلبينية إسلامهم.

وقال المشروع: ‘‘إن 26 رجلاً من الجنسية الفلبينية أشهروا إسلامهم خلال الملتقى الذي أقيم مساء أمس الجمعة باستراحة الشيخ عبدالله الحنطي -رحمه الله- بشمال العاصمة الرياض‘‘.

حضر الملتقى عدد من الشخصيات الإسلامية و( ١٤٧) شخصا من الجاليات يمثلون (٧) جنسيات من (٥) شركات، كما تم دعوة (٧٠) من غير المسلمين من الجنسيات (الفلبينية، والهندية، والنيبالية)، وتعليم (٧٧) من المسلمين العقيدة الإسلامية الصحيحة من الجنسيات (الباكستانية، الهندية، النيجرية، البنقالية).

ولقن الشيخ خالد الحنطي أحد أبرز الداعمين للملتقى المسلمين الجدد الشهادتين، وسط هتافات الحضور بالتكبير المقرون بصادق الدعاء لهم بالتثبيت والسداد، كما قدم لهم الهدايا التذكارية.

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