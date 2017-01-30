«خير عنيزة» التطوعي يحتفي بنجاح فتيات دار التربية الاجتماعية (صور)

تواصل- راضي الزويد:

احتفى فريق ‘‘خير عنيزة‘‘ التطوعي النسائي يوم الخميس الماضي، بنجاح فتيات دار التربية الاجتماعية بعنيزة، وذلك في أحد المنتجعات بحضور عدد من مسؤولات دار التربية الاجتماعية وإعلاميات المنطقة.

وقالت قائدة الفريق سارة الروقي: ‘‘إن الهدف من إقامة الحفل هو إدخال السرور والفرح على أخواتنا في دار التربية الاجتماعية وإشراكهن في المجتمع، وذلك من خلال البرامج والفعاليات التي ينظمها الفريق‘‘.

وذكرت، أنه تم الاحتفاء بعدد 35 فتاة من دار التربية الاجتماعية بعنيزة، وتخلل الحفل عددا من البرامج والهدايا التشجيعية التي قدمها الفريق لفتيات الدار بمناسبة نجاحهن.

وأعربت الروقي عن شكرها لرعاة الحفل الشيخ صالح بن علي الدخيل الله، وشركة سان القابضة، وحلويات آني وداني، وعصائر سامي ولكل من ساهم في إنجاح الحفل.

من جهته، أثنى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبد الرحمن المانع، على مبادرة فريق خير عنيزة التطوعي النسائي بإقامة حفل النجاح للفتيات في دار التربية الاجتماعية بعنيزة.

وامتدح مبادرات الفريق في مجال الأعمال الخيرية خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى أن جميعها تصب في الشأنين الاجتماعي والتطوعي وإفادة أبناء المجتمع.

وأشار المانع، إلى أن الجميل في هذه المبادرة هو إشاعة الفرح في نفوس فتيات الدار، ليعشْنَ أوقاتاً عائلية ماتعة مع المجتمع.

وأضاف: نتمنى أن تتنامى مثل هذه المبادرات التطوعية الاجتماعية في طبقات المجتمع كافة، والعمل على ولادة مبادرات تطوعية واجتماعية عديدة.