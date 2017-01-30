لدعم المرابطين.. 138 متبرعاً بالدم في حملة لـ«الصحة» بجدة

تواصل- عبدالرحمن المحمادي:

تبرع نحو 138 شخصاً بالدم الجمعة، في حملة نفذتها وزارة الصحة بالتعاون مع نادي الاتحاد داخل مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، دعماً لجنود الحد الجنوبي.

وتأتي الحملة في إطار تكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد عسكريين ومدنيين، واستشعاراً من وزارة الصحة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء، ونشر التوعية وثقافة التبرع بالدم في المجتمع وما لها من فوائد كثيرة على المتبرع نفسه والمريض المحتاج للدم، إضافة إلى نزع الخوف وعدم الرهبة من آلية التبرع.

شارك في الحملة 35 كادرا طبيا وفنيا، وكذلك عدداً من المتطوعين مساهمة منهم في هذا العمل النبيل وهو أقل ما يقدم لجنود الحد الجنوبي.

ولاقت الحملة، إقبالاً وتجاوباً واسعاً من الجماهير وقد بلغ عدد المتبرعين بالدم ١٣٨ متبرع. وأعربت ‘‘صحة جدة‘‘ عن عميق شكرها لكل من شارك في هذا العمل الإنساني على تعاونهم ودعمهم لهذه الحملة.