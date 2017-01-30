على خلفية قرار «ترامب».. إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول إلى أمريكا

تواصل – وكالات:

قالت وسائل إعلام أمريكية: ‘‘إن السلطات ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، على خلفية حظر الرئيس دونالد ترامب دخول مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين‘‘.

وكشف مصدر قضائي في المحكمة الاتحادية، اليوم الجمعة، أن العدد أصبح معلوماً خلال جلسة استماع في دعوى رفعها محامو شقيقين يمنيين وصلا إلى مطار دالاس الدولي السبت الماضي، وأعيدا عبر نفس الطائرة إلى إثيوبيا تنفيذا لأمر ترامب بحسب ‘‘روسيا اليوم‘‘.

ولم يذكر المصدر عدد مواطني تلك الدول السبع، الذين يحملون تأشيرات، وأعيدوا إلى بلدانهم الأصلية من دالاس منذ الحظر.