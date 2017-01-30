بسبب الصقيع.. الثلوج تغطي الزراعات والخزانات تتجمد في حائل (صور)

تواصل – حائل:

انخفضت درجة الحرارة في حائل، اليوم الجمعة، لتسجل أربع درجات مئوية تحت الصفر، بسبب استمرار موجات البرد العنيفة التي تضرب المناطق الشمالية في المملكة.

وقال أحد سكان قرى حائل: ‘‘إن المياه تجمدت في الخزانات المكشوفة، وتضررت بعض المحاصيل الزراعية وقت الفجر‘‘ مبيناً أن طاولة شرب المياه المخصصة للأغنام والدواجن تجمدت، بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها الأخير عن حالة الطقس، أنه سيكون شديد البرودة خلال النهار، وقارساً في الليل نتيجة موجة الصقيع التي تجتاح المنطقة.