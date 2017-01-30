 بسبب الصقيع.. الثلوج تغطي الزراعات والخزانات تتجمد في حائل (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

بسبب الصقيع.. الثلوج تغطي الزراعات والخزانات تتجمد في حائل (صور)

0
بسبب الصقيع.. الثلوج تغطي الزراعات والخزانات تتجمد في حائل (صور)

تواصل – حائل:

انخفضت درجة الحرارة في حائل، اليوم الجمعة، لتسجل أربع درجات مئوية تحت الصفر، بسبب استمرار موجات البرد العنيفة التي تضرب المناطق الشمالية في المملكة.

وقال أحد سكان قرى حائل: ‘‘إن المياه تجمدت في الخزانات المكشوفة، وتضررت بعض المحاصيل الزراعية وقت الفجر‘‘ مبيناً أن طاولة شرب المياه المخصصة للأغنام والدواجن تجمدت، بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها الأخير عن حالة الطقس، أنه سيكون شديد البرودة خلال النهار، وقارساً في الليل نتيجة موجة الصقيع التي تجتاح المنطقة.

شاهد ايضا

«تنظيم الكهرباء» تحدد 7 معايير لمقدمي الخدمة وتتوعد بتغريم المخالفين

«تنظيم الكهرباء» تحدد 7 معايير لمقدمي الخدمة وتتوعد بتغريم المخالفين

لدعم المرابطين.. 138 متبرعاً بالدم في حملة لـ«الصحة» بجدة

لدعم المرابطين.. 138 متبرعاً بالدم في حملة لـ«الصحة» بجدة

«خبير»: أقساط وثائق التأمين على المركبات تخضع لنسبة المخاطرة

«خبير»: أقساط وثائق التأمين على المركبات تخضع لنسبة المخاطرة

بعد تجمد المياه.. قطيع من الإبل تأكل قطع الثلج لتروي ظمأها (فيديو)

بعد تجمد المياه.. قطيع من الإبل تأكل قطع الثلج لتروي ظمأها (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>