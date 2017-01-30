 اليمن.. مقاتلات التحالف تشن 5 غارات على معسكرين للمخلوع في صنعاء | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. مقاتلات التحالف تشن 5 غارات على معسكرين للمخلوع في صنعاء

0
اليمن.. مقاتلات التحالف تشن 5 غارات على معسكرين للمخلوع في صنعاء
أرشيفية

تواصل- وكالات:

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم، 5 غارات جوية على معسكرين خاضعين لسيطرة الحوثيين والمليشيا الموالية للمخلوع صالح.

وأكد مصدر محلي أن مقاتلات التحالف شنت خمس غارات جوية على معسكر الحفا وجبل نقم شرق العاصمة صنعاء، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف على الفور، حسبما ذكر ‘‘موقع 24‘‘ الإماراتي .

وأشار المصدر، إلى الانفجارات العنيفة هزت العاصمة، والتي خلفت أعمدة دخان تصاعدت بشكل كثيف من على الموقع المستهدف، مضيفاً أن مقاتلات التحالف العربي ما زالت تحلق في أجواء العاصمة حتى هذه اللحظة.

شاهد ايضا

«تنظيم الكهرباء» تحدد 7 معايير لمقدمي الخدمة وتتوعد بتغريم المخالفين

«تنظيم الكهرباء» تحدد 7 معايير لمقدمي الخدمة وتتوعد بتغريم المخالفين

لدعم المرابطين.. 138 متبرعاً بالدم في حملة لـ«الصحة» بجدة

لدعم المرابطين.. 138 متبرعاً بالدم في حملة لـ«الصحة» بجدة

«خبير»: أقساط وثائق التأمين على المركبات تخضع لنسبة المخاطرة

«خبير»: أقساط وثائق التأمين على المركبات تخضع لنسبة المخاطرة

على خلفية قرار «ترامب».. إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول إلى أمريكا

على خلفية قرار «ترامب».. إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول إلى أمريكا

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>