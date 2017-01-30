اليمن.. مقاتلات التحالف تشن 5 غارات على معسكرين للمخلوع في صنعاء

تواصل- وكالات:

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم، 5 غارات جوية على معسكرين خاضعين لسيطرة الحوثيين والمليشيا الموالية للمخلوع صالح.

وأكد مصدر محلي أن مقاتلات التحالف شنت خمس غارات جوية على معسكر الحفا وجبل نقم شرق العاصمة صنعاء، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف على الفور، حسبما ذكر ‘‘موقع 24‘‘ الإماراتي .

وأشار المصدر، إلى الانفجارات العنيفة هزت العاصمة، والتي خلفت أعمدة دخان تصاعدت بشكل كثيف من على الموقع المستهدف، مضيفاً أن مقاتلات التحالف العربي ما زالت تحلق في أجواء العاصمة حتى هذه اللحظة.