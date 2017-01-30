تخطى حاجز المليون.. «حساب المواطن»: إعلان عدد المستفيدين بعد إقرار سياسته

تواصل- الرياض:

قال المشرف على برنامج ‘‘حساب المواطن‘‘ في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ماجد العصيمي، ‘‘إنه سيتم الإعلان عن الأرقام النهائية للمستفيدين من البرنامج، بعد إقرار سياسته من المقام السامي‘‘.

وأضاف العصيمي، أن الذين سيسجلون عبر بوابة البرنامج، سيتم التحقق من معلوماتهم للتأكد من مدى صحتها، لافتاً إلى أنه لا يعلم متى سيكون تاريخ إقرار الأرقام النهائية للمستفيدين من البرنامج، بحسب ‘‘المدينة‘‘.

يشار إلى أن عدد المسجلين في برنامج ‘‘حساب المواطن‘‘ ارتفع إلى مليون و400 ألف شخص، بعضهم أكمل بياناته بالكامل، والبعض ما يزال.