بالصور.. أهالي حي الحرازات: شوارعنا بلا سفلتة ونفاياتنا متراكمة

تواصل- فهد بن حافظ:

شكا أهالي حي الحرازات (الديوانية) شرقي طريق الحرمين في محافظة جدة، من انعدام شبه كامل للخدمات والمشاريع الحكومية ابتداءً من نظافة الطرقات وإنارتها وسفلتتها وكذلك للترصيف وتزويدهم بشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

وطالب محمد آل خالد، أحد سكان حي الحرازات الديوانية، بتوفير خدمات شبكات المياه المحلاة والصرف الصحي والسفلتة والإنارة، مشيراً إلى أن الطرقات الترابية تتسبب للجميع بأمراض عدة في الجهاز التنفسي ومنها الربو، إضافة إلى تحطيم السيارات لوعورتها وظلمتها.

وأضاف آل خالد، أن الديوانية، حي سكني مزدحم بالسكان وشوارعه منظمة ومخططة إذ لا يقل عرض الشارع عن 15متراً، إلا أن النفايات تتراكم بالأسبوع مما يزيد من احتمالية انتشار الأوبئة والحشرات والجرذان، متأملاً من أمانة جدة أن يكون لها دور فعَّال في نظافة الحي وإنقاذ الأهالي من الأمراض والنفايات المتراكمة.

وأكد أحمد سلامي، بأن الحي يعاني من نقص في كافة الخدمات التي يحتاجها أي حي آخر، فالنفايات المتكدسة تنتج بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والجرذان، وبيئة ملائمة لانتشار الأوبئة الخطرة، كما أن تطاير الأتربة يخنق الأطفال وسكان الحي لانعدام السفلتة منذ زمن طويل إضافة إلى الظلام الدامس الذي يسكن الطرقات رغم اتساعها.

وشدد سلامي، على ضرورة إنشاء قنوات للصرف الصحي لتلافي طفحها باستمرار في بعض الشوارع مما تسبب في صعوبات وتلفيات طالت جميع السكان، بالرغم من أن الحي السكني شوارعه فسيحة وتنظيمه الهندسي رائع، وعدم توفر الخدمات الأساسية جعلته مكاناً متهالكاً وموبوءاً ويغط في ليل دامس.

ونوه سالم علي، إلى أن الحي منذ 15 عاماً وهو يعاني من فقدان الخدمات الأساسية من سفلتة وإنارة، مما كان له الأثر السيئ صحيًّا على الأطفال وكبار السن، لكثرة مراجعات المستشفيات، وكذلك وعورة الطرقات تسببت في تحطيم السيارات، ولذلك اعتاد الجميع مراجعة المستشفيات وورش تصليح السيارات ولا زلنا في هذه الحلقة المفرغة من عدة أعوام، برغم المطالبات المتكررة إلا أنه لم نر أي تجاوب يذكر.

ووجه عدد كبير من سكان الحي مطالبهم عبر ‘‘تواصل‘‘ إلى أمين محافظة جدة المهندس هاني أبو رأس، لسرعة التجاوب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه والاهتمام بالحي أسوة بكل أحياء جدة، التي تنعم بمختلف الخدمات الأساسية، وقد حدد الأهالي في مطالبهم ضرورة تزويد حيّهم بشبكة المياه المحلاة والصرف الصحي، والسفلتة والترصيف، والإنارة وإصلاح بقية الطرقات المتهالكة، وتكثيف فرق وسيارات لتنظيف الحي.