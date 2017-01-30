تواصل مسابقة خطبة الجمعة بالقسم النسائي بـ«دعوي الرياض»

تواصل- خالد العبدالله:

يواصل القسم النسائي بمكتب الدعوة وتوعية الجاليات بشمال الرياض #مسابقة_خطبة_الجمعة على منصات “تويتر وفيسبوك وواتس آب”.

وكشفت مدير القسم النسائي منى الخالدي، أن المسابقة التي تدخل أسبوعها الثالث تهدف إلى الارتقاء بمستوى التفاعل مع خطبة الحرم المكي وحث وتوعية أفراد المجتمع نساء ورجال على أخذ دينهم من مصادر العلم المعتبرة.

وبينت الخالدي أن المسابقة تقوم من خلال وضع أسئلة محددة يتمكن المتسابق من الإجابة عليها بعد استماعه الجيد لخطبة الحرم المكي نشر أسئلة المسابقة ظهر يوم الجمعة بحيث يقوم المشاركون عبر تويتر وفيسبوك بالإجابة أسفل المنشور فيما خصص للمشاركين عبر واتس آب الإجابة في صفحة إلكترونية خاصة.

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق باب الإجابات يوم الاثنين 12 صباحاً، فيما تعلن أسماء الفائزين يوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء على حساب المكتب بسناب شات haqweb.

وأوضحت إلى أن الفائزين يتوزعون حسب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم اختيار 3 فائزين من كل منصة ” تويتر وفيسبوك وواتس آب”.