«الخطوط السعودية» توقف وتقلص الوجبات عن 15 وجهة دولية

تواصل- الرياض:

بدأت “الخطوط السعودية” تطبيق تعميم يتضمن وقف وتقليص الوجبات المقدمة على عددٍ من الرحلات الدولية، ويشمل هذا الوقف والتقليص ركاب الدرجة السياحية وطاقم قائد الطائرة.

وشملت التغييرات الوجبات المقدمة لركاب الدرجة السياحية (الخدمة الأولى والخدمة الثانية) الذين تكون رحلتهم من الساعة 12 مساء إلى 10 صباحاً لتتحول من وجبات ساخنة إلى وجبات الـ “سناك بوكس” التي قد تحتوي على (عصير، بسكوت، ساندويتش)، بحسب “مكة”.

وشملت ذلك الرحلات المتجهة من الرياض إلى فرانكفورت، ميلانو، باريس، ميونخ، والرحلات المتجهة من جدة إلى مانشستر، مدريد، ميونخ، باريس، فرانكفورت، ميلانو، لندن، جنيف.

كما تضمنت القرارات إلغاء تقديم الساندويتش والفواكه لطاقم القيادة في جميع الرحلات الداخلية بين المحطات الرئيسية التالية (جدة الرياض الدمام المدينة)، وإلغاء الوجبات الساخنة لطاقم القيادة على جميع رحلات أوروبا التي تكون من الساعة 3 إلى الساعة 6.