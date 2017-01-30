للتوضيح.. «العبدالكريم» لـ«تواصل»: لم أُجِز الغناء وسأقاضي من نسب إليّ الفتوى

تواصل – سامي الثبيتي:

نفى عضو الجمعية الفقهية السعودية الدكتور عبدالرحمن العبدالكريم، أمس الخميس، ما نسب إليه من فتوى تُجيز الحفلات الغنائية، مؤكداً أنه سيقاضي المتسببين في نشر هذه الفتوى على لسانه.

جاءت تصريحات ‘‘العبد الكريم‘‘ لـ‘‘تواصل‘‘ رداً على ما تردد بشأن فتوى منسوبة له بجواز الحفلات الغنائية، مؤكداً أنه سرد الأدلة التي تتحدث عن الموضوع وأكد أن بن حزم خالف الجمهور في هذه القضية.

وأضاف عضو الجمعية الفقهية: على من نسب لي ذلك التصريح، الاعتذار والتوضيح بأنهم أخطئوا في حقي، وأني لم أقل ذلك الكلام، وإلا فلينتظروا المحاكمة بيني وبينهم، لأني لا أقبل التلاعب بالألفاظ والمصطلحات والحديث على لساني بما لم أقل، هذا أمر لا يجوز أبداً.

وأكد العبد الكريم أنه لم يُحل الغناء، بل انتقد ابن حزم في منعه للقياس والاستدلال به في تحليله للغناء، قائلا ‘‘ابن حزم يؤخذ عليه منعه للقياس الذي استدل به العلماء على تحريم الغناء، والقياس كما هو معلوم، أخذ به جهابذة العلماء الكبار لأنه من أدلة الاحكام المتفق عليها‘‘.